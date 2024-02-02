Бобкова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1886 ст.

Дочь: Советова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Захаров

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Отец: запасный унтер-офицер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Дмитрий Захаров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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