Бобков Дмитрий Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Дмитрий Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1886 ст.

Дочь: Советова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бобкова Евдокия Иванова

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Отец: запасный унтер-офицер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Евдокия Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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