Бобков Дмитрий Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1886 ст.
Дочь: Советова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бобкова Евдокия Иванова
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Отец: запасный унтер-офицер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова Евдокия Иванова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно