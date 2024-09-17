Щоб Белоконь (Схаб) Васса Семеновна
Место рождения
Дата рождения16.08.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1842 ст.
Бракосочетание
11.09.1860 ст.
У Игнатия Белоконь это второй брак. У Вассы Семеновны это первый брак. Известно, что в 1862 году у них родился сын Петр (28.06.1862).
Бракосочетание
16.10.1866 ст.
Муж: Щоб Иван Федотович
У обоих по второму браку
Смерть
Неизвестно