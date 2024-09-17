Щоб Белоконь (Схаб) Васса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щоб Белоконь (Схаб) Васса Семеновна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

16.08.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1842 ст.

Отец: Схаб Семен Дмитриевич

Мать: Схаб (Музыка Рябоконь) Матрона Корниловна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
11.09.1860 ст.

Муж: Белоконь Игнат Григорьевич

Горошков, Київська область
У Игнатия Белоконь это второй брак. У Вассы Семеновны это первый брак. Известно, что в 1862 году у них родился сын Петр (28.06.1862).
Бракосочетание
16.10.1866 ст.

Муж: Щоб Иван Федотович

Горошков, Київська область
У обоих по второму браку
Смерть
Неизвестно

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