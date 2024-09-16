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Белоконь Игнат Григорьевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

23.12.1824 ст.

Дата смерти

Около 1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.
1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
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Место
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Рождение
23.12.1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
09.05.1848 ст.

Жена: Белоконь (Скрекотень) Анна Кирилловна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
11.09.1860 ст.

Жена: Щоб Белоконь (Схаб) Васса Семеновна

Горошков, Київська область
У Игнатия Белоконь это второй брак. У Вассы Семеновны это первый брак. Известно, что в 1862 году у них родился сын Петр (28.06.1862).
Смерть
Около 1866

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