Белоконь Игнат Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1824 ст.
Дата смертиОколо 1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1848 ст.
Бракосочетание
11.09.1860 ст.
У Игнатия Белоконь это второй брак. У Вассы Семеновны это первый брак. Известно, что в 1862 году у них родился сын Петр (28.06.1862).
Смерть
Около 1866