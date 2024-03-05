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Маликов Варфоломей Мануйлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 или 1836

Дата смерти

03.08.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1836

Отец: Маликов Мануил Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1853

Жена: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1854

Дочь: Маликова (Маликова) Марфа Варфоломеевна

Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1856

Дочь: Маликова (Маликова) Фекла Варфоломеевна

Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1859

Сын: Маликов Федот Варфоломеевич

Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1861

Сын: Маликов Андрей Варфоломеевич

Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1866

Сын: Маликов Григорий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.08.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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