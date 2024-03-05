Маликов Варфоломей Мануйлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 или 1836
Дата смерти03.08.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1836
Отец: Маликов Мануил Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1853
Рождение ребёнка
01.09.1854
Дочь: Маликова (Маликова) Марфа Варфоломеевна
Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1856
Дочь: Маликова (Маликова) Фекла Варфоломеевна
Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1859
Сын: Маликов Федот Варфоломеевич
Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1861
Сын: Маликов Андрей Варфоломеевич
Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1866
Сын: Маликов Григорий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна
Смерть
03.08.1871