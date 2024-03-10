Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1853

Муж: Маликов Варфоломей Мануйлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1854

Дочь: Маликова (Маликова) Марфа Варфоломеевна

Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1856

Дочь: Маликова (Маликова) Фекла Варфоломеевна

Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1859

Сын: Маликов Федот Варфоломеевич

Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1861

Сын: Маликов Андрей Варфоломеевич

Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1866

Сын: Маликов Григорий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.01.1872

Муж: Грошиков Федор Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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