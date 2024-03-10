Подзорова (Загребнева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1853
Рождение ребёнка
01.09.1854
Дочь: Маликова (Маликова) Марфа Варфоломеевна
Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович
Рождение ребёнка
22.09.1856
Дочь: Маликова (Маликова) Фекла Варфоломеевна
Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович
Рождение ребёнка
01.03.1859
Сын: Маликов Федот Варфоломеевич
Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович
Рождение ребёнка
03.10.1861
Сын: Маликов Андрей Варфоломеевич
Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович
Рождение ребёнка
14.11.1866
Сын: Маликов Григорий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Маликов Варфоломей Мануйлович
Бракосочетание
30.01.1872
Смерть
Неизвестно