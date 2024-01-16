Панковых (Паньков) Михаил Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панковых (Паньков) Михаил Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1658 по 1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1658 по 1668

Отец: Панковых (паньков) Харитон Гаврилович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Панковых (паньков) Митрофан Михайлович

Мать ребёнка: ?

д. Алексеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панковых (паньков) Василий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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