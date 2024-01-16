Панковых (Паньков) Михаил Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1658 по 1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1658 по 1668
Отец: Панковых (паньков) Харитон Гаврилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Панковых (паньков) Митрофан Михайлович
Мать ребёнка: ?
д. Алексеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панковых (паньков) Василий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно