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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1644
Рождение ребёнка
С 1658 по 1668
Сын: Панковых (паньков) Михаил Харитонович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Харитон Гаврилович
Рождение ребёнка
С 1658 по 1668
Сын: Панковых (паньков) Фёдор Харитонович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Харитон Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Харитон Гаврилович
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панковых (паньков) Яков Харитонович
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Харитон Гаврилович