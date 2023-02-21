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Аксинья (Ксения) Артёмовна
Аксинья (Ксения) Артёмовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Артём Наумов
1792 г.р.
Мать
Прасковья Ефремова
Около 1781 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец:
Артём Наумов
Мать:
Прасковья Ефремова
Смерть
Неизвестно
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