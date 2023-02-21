Аксинья (Ксения) Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Артём Наумов

Мать: Прасковья Ефремова

Смерть
Неизвестно
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