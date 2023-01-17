Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1810 ст.
Муж: Артём Наумов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Домна Артёмовна
Отец ребёнка: Артём Наумов
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Аксинья Артёмовна
Отец ребёнка: Артём Наумов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Степанида Артёмовна
Отец ребёнка: Артём Наумов
Рождение ребёнка
04.04.1826 ст.
Дочь: Ирина Артемьевна (Артёмовна)
Отец ребёнка: Артём Наумов
Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.#1: familysearch.org (? ЦГА г.Москвы Ф.203 О.745 Д.1276). Ист.#2: Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.373 л.567 Семья №12) записана как Арина, возраст 6 лет
Смерть
Неизвестно