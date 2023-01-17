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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1810 ст.

Муж: Артём Наумов

Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Домна Артёмовна

Отец ребёнка: Артём Наумов

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Аксинья Артёмовна

Отец ребёнка: Артём Наумов

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Степанида Артёмовна

Отец ребёнка: Артём Наумов

Рождение ребёнка
04.04.1826 ст.

Дочь: Ирина Артемьевна (Артёмовна)

Отец ребёнка: Артём Наумов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.#1: familysearch.org (? ЦГА г.Москвы Ф.203 О.745 Д.1276). Ист.#2: Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.373 л.567 Семья №12) записана как Арина, возраст 6 лет
Смерть
Неизвестно
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