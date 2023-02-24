Дмитрий Поликарпович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1851
Отец: Поликарп Васильевич
Мать: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1873
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Александра (Екатерина) Николаевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1877
Сын: Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Александра (Екатерина) Николаевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1880
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Александра (Екатерина) Николаевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно