Дмитрий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Поликарпович

Дмитрий Поликарпович

avatar

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Поликарп Васильевич

Мать: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1873

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Александра (Екатерина) Николаевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1877

Сын: Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Александра (Екатерина) Николаевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1880

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Александра (Екатерина) Николаевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра (Екатерина) Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close