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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дмитрий Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Васильевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Игнатьева Зиновия Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Васильевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Васильевич
Смерть
Неизвестно