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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Дмитрий Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Васильевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Игнатьева Зиновия Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Васильевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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