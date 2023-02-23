Александра (Екатерина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра (Екатерина) Николаевна

Александра (Екатерина) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1873

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Поликарпович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1877

Сын: Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Поликарпович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1880

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Поликарпович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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