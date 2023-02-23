Александра (Екатерина) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1873
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Поликарпович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1877
Сын: Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Поликарпович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1880
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Поликарпович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Поликарпович
Смерть
Неизвестно