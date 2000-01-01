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Чекалкин Левон
Чекалкин Левон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Чекалкин Ион Евлентьевич
1868 г.р.
Мать
Чекалкина Ирина Кузьмовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Чекалкин Ион Евлентьевич
Мать:
Чекалкина Ирина Кузьмовна
Смерть
1943
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