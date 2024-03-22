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Уар Ефимович

Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Около 1851 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Веселов Ефим Иванович

Мать: Неонила Егоровна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Дмитрий Уарович

Мать ребёнка: Марфа Макаровна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Уаровна

Мать ребёнка: Марфа Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Всеволод Уарович

Мать ребёнка: Марфа Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Макаровна

Смерть
Неизвестно
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