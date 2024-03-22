Уар Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Веселов Ефим Иванович
Мать: Неонила Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Дмитрий Уарович
Мать ребёнка: Марфа Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Уаровна
Мать ребёнка: Марфа Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Всеволод Уарович
Мать ребёнка: Марфа Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Макаровна
Смерть
Неизвестно