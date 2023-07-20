Марфа Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Около 1851 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1860 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Дмитрий Уарович

Отец ребёнка: Уар Ефимович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Уаровна

Отец ребёнка: Уар Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Всеволод Уарович

Отец ребёнка: Уар Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уар Ефимович

Смерть
Неизвестно