Марфа Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Дмитрий Уарович
Отец ребёнка: Уар Ефимович
Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Уаровна
Отец ребёнка: Уар Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Всеволод Уарович
Отец ребёнка: Уар Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уар Ефимович
Смерть
Неизвестно