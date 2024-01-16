Новикова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.04.1923

Дочь: Третьяк (Новикова) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

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