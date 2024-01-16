Новикова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1923
Дочь: Третьяк (Новикова) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно
Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра