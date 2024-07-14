Комарова (Галкина) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1967
Отец: Галкин Анатолий Петрович
Мать: Галкина Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1987
Дочь: Кайгородова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Комаров Сергей Викторович
Рождение ребёнка
13.01.1989
Дочь: Шатилова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Комаров Сергей Викторович