Комарова (Галкина) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова (Галкина) Светлана Анатольевна

Комарова (Галкина) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1967

Отец: Галкин Анатолий Петрович

Мать: Галкина Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Сергей Викторович

Рождение ребёнка
12.07.1987

Дочь: Кайгородова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Комаров Сергей Викторович

Рождение ребёнка
13.01.1989

Дочь: Шатилова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Комаров Сергей Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.