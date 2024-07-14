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Комаров Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
12.07.1987

Дочь: Кайгородова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Комарова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
13.01.1989

Дочь: Шатилова Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Комарова Светлана Анатольевна

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