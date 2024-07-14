Комаров Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1987
Дочь: Кайгородова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Комарова Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
13.01.1989
Дочь: Шатилова Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Комарова Светлана Анатольевна