Белозерова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова Параскева Петровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шахова (Белозерова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Белозерова Павла Николаевна

Отец ребёнка: Белозеров Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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