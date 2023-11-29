Белозерова Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шахова (Белозерова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Белозерова Павла Николаевна
Отец ребёнка: Белозеров Николай Иванович
Смерть
Неизвестно