Прасковья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти?.02.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Сенетюрина Марфа
Отец ребёнка: Глактиноновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1767
Сын: Маклашовъ-Глактиноновъ Федоръ
Отец ребёнка: Глактиноновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1772
Сын: Маклашовъ-Глактиноновъ Никифоръ
Отец ребёнка: Глактиноновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1777
Сын: Глактиноновъ Андрей
Отец ребёнка: Глактиноновъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глактиноновъ Кузьма
Смерть
?.02.1811