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Прасковья Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

?.02.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Сенетюрина Марфа

Отец ребёнка: Глактиноновъ Кузьма

Рождение ребёнка
1767

Сын: Маклашовъ-Глактиноновъ Федоръ

Отец ребёнка: Глактиноновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Маклашовъ-Глактиноновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Глактиноновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Глактиноновъ Андрей

Отец ребёнка: Глактиноновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глактиноновъ Кузьма

Смерть
?.02.1811
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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