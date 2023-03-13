Глактиноновъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Галактионъ Ивановъ
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Сенетюрина Марфа
Мать ребёнка: Прасковья Романова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Маклашовъ-Глактиноновъ Федоръ
Мать ребёнка: Прасковья Романова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Маклашовъ-Глактиноновъ Никифоръ
Мать ребёнка: Прасковья Романова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Глактиноновъ Андрей
Мать ребёнка: Прасковья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Романова