Глактиноновъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глактиноновъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Галактионъ Ивановъ

Мать: Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Сенетюрина Марфа

Мать ребёнка: Прасковья Романова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Маклашовъ-Глактиноновъ Федоръ

Мать ребёнка: Прасковья Романова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Маклашовъ-Глактиноновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Прасковья Романова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Глактиноновъ Андрей

Мать ребёнка: Прасковья Романова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Романова

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