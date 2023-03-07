Ащеулова (Абаимова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1742
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Абаимовъ Терентий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Ащеуловъ Егоръ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Баландина Агафья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Егоръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ащеулова Федосья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Егоръ