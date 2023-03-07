Ащеулова (Абаимова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова (Абаимова) Настасья

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Абаимовъ Терентий

Мать: Абаимова Маланья Кузьмина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Ащеуловъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Баландина Агафья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Егоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ащеулова Федосья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Егоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Егоръ

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