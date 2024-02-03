Кальней Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальней Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальней Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Алексеева (Кальней) Ольга Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Таранова (Кальней) Екатерина Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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