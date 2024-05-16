Дубиковская (Новицкая) Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубиковская (Новицкая) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Михаил

Мать: Новицкий (Загорская) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубиковский Виктор

Отец ребёнка: Дубиковский Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубиковский Король

Отец ребёнка: Дубиковский Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубиковский Федор

Смерть
Неизвестно

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