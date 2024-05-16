Дубиковская (Новицкая) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новицкий Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубиковский Виктор
Отец ребёнка: Дубиковский Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубиковский Король
Отец ребёнка: Дубиковский Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубиковский Федор
Смерть
Неизвестно