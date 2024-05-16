Дубиковский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубиковский Виктор
Мать ребёнка: Дубиковская (Новицкая) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубиковский Король
Мать ребёнка: Дубиковская (Новицкая) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно