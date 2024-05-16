Дубиковский Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДубиковский Федор

Дубиковский Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубиковский Виктор

Мать ребёнка: Дубиковская (Новицкая) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубиковский Король

Мать ребёнка: Дубиковская (Новицкая) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубиковская (Новицкая) Анастасия

Смерть
Неизвестно

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