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Комлевъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Комлевъ Дмитрій

Мать: Комлева Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.07.1853

Жена: Комлева Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1854

Сын: Комлевъ Макаръ

Мать ребёнка: Комлева Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1856

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Комлева Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1859

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Комлева Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1862

Сын: Комлевъ Василій

Мать ребёнка: Комлева Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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