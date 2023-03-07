Комлевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Комлевъ Дмитрій
Мать: Комлева Елена
Бракосочетание
30.07.1853
Жена: Комлева Марія
Рождение ребёнка
21.07.1854
Сын: Комлевъ Макаръ
Мать ребёнка: Комлева Марія
Рождение ребёнка
01.04.1856
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Комлева Марія
Рождение ребёнка
11.06.1859
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Комлева Марія
Рождение ребёнка
28.01.1862
Сын: Комлевъ Василій
Мать ребёнка: Комлева Марія