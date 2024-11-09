Тягунов Федор Тихонович 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тягунов Федор Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

27.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тягунова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягунова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягунова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягунова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1940

Дочь: Иванова (Тягунова) Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Кравцова Елена Дмитриевна

Новоалександровский, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
27.06.1944
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Умер от ран в госпитале

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