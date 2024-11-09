Тягунов Федор Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти27.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тягунова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1940
Дочь: Иванова (Тягунова) Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Кравцова Елена Дмитриевна
Новоалександровский, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
27.06.1944
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Умер от ран в госпитале