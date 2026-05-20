Тягунова Мария Федоровна 11.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тягунова Мария Федоровна

Автор
ВИ
Иванов В.

женский, родилась 11.01.1935, Новоалександровский, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область

умерла 15.05.2025, Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Отец
Тягунов Федор Тихонович1911 г.р.
Мать
Тягунова (Кравцова) Мария ИвановнаОколо 1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1935

Отец: Тягунов Федор Тихонович

Мать: Тягунова (Кравцова) Мария Ивановна

Новоалександровский, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область

Смерть
15.05.2025
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

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