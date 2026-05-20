Тягунова Мария Федоровна
женский, родилась 11.01.1935, Новоалександровский, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
умерла 15.05.2025, Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
ОтецТягунов Федор Тихонович1911 г.р.
МатьТягунова (Кравцова) Мария ИвановнаОколо 1914 г.р.
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Рождение
11.01.1935
Новоалександровский, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
15.05.2025
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область