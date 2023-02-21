Сильвестр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти03.05.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Яков Васильевич
Мать: Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Зуев Василий Сильвестрович
Мать ребёнка: Федосия Никитична
Рождение ребёнка
1815
Сын: Елена Сильвестровна
Мать ребёнка: Федосия Никитична
Рождение ребёнка
29.08.1817
Сын: Зуев Александр Сильвестрович
Мать ребёнка: Федосия Никитична
Рождение ребёнка
1824
Сын: Зуев Николай Сильвестрович
Мать ребёнка: Федосия Никитична
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Сильвестровна
Мать ребёнка: Федосия Никитична
Смерть
03.05.1842