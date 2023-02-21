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Сильвестр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

03.05.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Яков Васильевич

Мать: Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Зуев Василий Сильвестрович

Мать ребёнка: Федосия Никитична

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Елена Сильвестровна

Мать ребёнка: Федосия Никитична

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1817

Сын: Зуев Александр Сильвестрович

Мать ребёнка: Федосия Никитична

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Зуев Николай Сильвестрович

Мать ребёнка: Федосия Никитична

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Сильвестровна

Мать ребёнка: Федосия Никитична

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.05.1842
Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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