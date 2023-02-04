Федосия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти14.02.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Зуев Василий Сильвестрович
Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Елена Сильвестровна
Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
29.08.1817
Сын: Зуев Александр Сильвестрович
Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Зуев Николай Сильвестрович
Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Сильвестровна
Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич
Смерть
14.02.1846