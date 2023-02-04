Федосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

14.02.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Зуев Василий Сильвестрович

Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Елена Сильвестровна

Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1817

Сын: Зуев Александр Сильвестрович

Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Зуев Николай Сильвестрович

Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Сильвестровна

Отец ребёнка: Сильвестр Яковлевич

Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.02.1846
Глухово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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