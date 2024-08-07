Домна Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев
Рождение ребёнка
01.07.1891
Дочь: (Тихонова) Мария Симеонова
Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев
Рождение ребёнка
09.04.1893
Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев
Рождение ребёнка
26.12.1894
Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев
Рождение ребёнка
22.09.1896
Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев
Рождение ребёнка
21.01.1899
Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев
Смерть
Неизвестно