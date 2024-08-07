Домна Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Федор Симеонов

Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Тихонов Павел Симеонов

Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев

Рождение ребёнка
01.07.1891

Дочь: (Тихонова) Мария Симеонова

Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев

Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Тихонов Василий Симеонов

Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев

Рождение ребёнка
26.12.1894

Сын: Тихонов Петр Симеонов

Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев

Рождение ребёнка
22.09.1896

Сын: Тихонов Сергей Симеонов

Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев

Рождение ребёнка
21.01.1899

Сын: Тихонов Василий Симеонов

Отец ребёнка: Тихонов Симеон Сергеев

Смерть
Неизвестно

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