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Тихонов Симеон Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Сергей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Федор Симеонов

Мать ребёнка: Домна Саввина

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Тихонов Павел Симеонов

Мать ребёнка: Домна Саввина

Рождение ребёнка
01.07.1891

Дочь: (Тихонова) Мария Симеонова

Мать ребёнка: Домна Саввина

Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Тихонов Василий Симеонов

Мать ребёнка: Домна Саввина

Рождение ребёнка
26.12.1894

Сын: Тихонов Петр Симеонов

Мать ребёнка: Домна Саввина

Рождение ребёнка
22.09.1896

Сын: Тихонов Сергей Симеонов

Мать ребёнка: Домна Саввина

Рождение ребёнка
21.01.1899

Сын: Тихонов Василий Симеонов

Мать ребёнка: Домна Саввина

Смерть
Неизвестно

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