Тихонов Симеон Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домна Саввина
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Домна Саввина
Рождение ребёнка
01.07.1891
Дочь: (Тихонова) Мария Симеонова
Мать ребёнка: Домна Саввина
Рождение ребёнка
09.04.1893
Мать ребёнка: Домна Саввина
Рождение ребёнка
26.12.1894
Мать ребёнка: Домна Саввина
Рождение ребёнка
22.09.1896
Мать ребёнка: Домна Саввина
Рождение ребёнка
21.01.1899
Мать ребёнка: Домна Саввина
Смерть
Неизвестно