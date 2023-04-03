Надежда Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Барабанчиков Николай Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Барабанчиков Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Смерть
Неизвестно