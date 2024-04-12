Писемский Алексей Феофилактович
Место рождения
Дата рождения23.03.1821
Дата смерти02.02.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1821
Место жительства
По 1834
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1834 по 1840
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1840
Место жительства
С 1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1881