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Писемский Алексей Феофилактович

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Место рождения

Раменье, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.03.1821

Дата смерти

02.02.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменье, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1834
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1834 по 1840
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1840
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писемская Екатерина Павловна

Смерть
02.02.1881
Москва, город федерального значения Москва
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