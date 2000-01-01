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Ротко Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ротко Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1839

Сын: Ротко Федот Васильев

Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ротко Емельян Васильев

Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ротко Христина Васильева

Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ротко Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
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