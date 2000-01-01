Ротко Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ротко Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1839
Сын: Ротко Федот Васильев
Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ротко Христина Васильева
Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ротко Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Ротко Василий Иванов
Работа или профессия
Неизвестно