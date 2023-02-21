Ротко Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Ротко Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ротко Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Ротко Васса
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1839
Сын: Ротко Федот Васильев
Мать ребёнка: Ротко Васса
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Ротко Васса
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ротко Христина Васильева
Мать ребёнка: Ротко Васса
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ротко Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Ротко Васса
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1830