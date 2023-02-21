Ротко Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРотко Василий Иванов

Ротко Василий Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Ротко Иван Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ротко Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Ротко Васса

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1839

Сын: Ротко Федот Васильев

Мать ребёнка: Ротко Васса

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ротко Емельян Васильев

Мать ребёнка: Ротко Васса

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ротко Христина Васильева

Мать ребёнка: Ротко Васса

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ротко Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Ротко Васса

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close