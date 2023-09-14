Кузьмин Федор Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Кузьмин Федул Егорович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Христина Федоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кузьмин Гаврила Федорович
Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Евдакия
Смерть
Неизвестно