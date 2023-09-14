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Кузьмин Федор Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кузьмин Федул Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Христина Федоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузьмин Гаврила Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кузьмин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кузьмин Яков Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Евдакия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Евдакия

Смерть
Неизвестно
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