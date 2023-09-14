Кузьмина Евдакия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Христина Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Федулович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кузьмин Гаврила Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Федулович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Федулович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Федулович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно