(Серкова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серкова) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

1714 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Серковъ Лаврентий

Мать: ?

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