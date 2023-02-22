Аксёнов Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Аксёнов Ераст Осипов
Мать ребёнка: Матрона Афанасьева
Рождение ребёнка
1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрона Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Афанасьева
Смерть
Неизвестно