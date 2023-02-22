Аксёнов Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1839 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Аксёнов Ераст Осипов

Мать ребёнка: Матрона Афанасьева

Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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