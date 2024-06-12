Тавизова (Салыкова) Ольга Борисовна
Место рожденияИзраиль
Дата рожденияОколо 1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1972
Отец: Салыков Борис
Израиль
Эмиграция
Около 1989
Израиль
Откуда: Рига, Латвийская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
Около 1992
Муж: Тавизов Атани
Израиль
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Тавизова (Тавизова) Кристина Атанесовна
Отец ребёнка: Тавизов Атани
Израиль
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Тавизова (Тавизова) Валентина Атанесовна
Отец ребёнка: Тавизов Атани
Израиль