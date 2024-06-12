Тавизова (Салыкова) Ольга Борисовна Около 1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тавизова (Салыкова) Ольга Борисовна

Место рождения

Израиль

Дата рождения

Около 1972

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1972

Отец: Салыков Борис

Мать: Салыкова (Левина) Наталья Давидовна

Израиль
Эмиграция
Около 1989
Израиль
Откуда: Рига, Латвийская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
Около 1992

Муж: Тавизов Атани

Израиль
Рождение ребёнка
1993

Дочь: Тавизова (Тавизова) Кристина Атанесовна

Отец ребёнка: Тавизов Атани

Израиль
Рождение ребёнка
1996

Дочь: Тавизова (Тавизова) Валентина Атанесовна

Отец ребёнка: Тавизов Атани

Израиль

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