Тавизов Атани Около 1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тавизов Атани

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1962

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Израиль
Эмиграция
Около 1989
Израиль
Откуда: Рига, Латвийская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
Около 1992

Жена: Тавизова (Салыкова) Ольга Борисовна

Израиль
Рождение ребёнка
1993

Дочь: Тавизова (Тавизова) Кристина Атанесовна

Мать ребёнка: Тавизова (Салыкова) Ольга Борисовна

Израиль
Рождение ребёнка
1996

Дочь: Тавизова (Тавизова) Валентина Атанесовна

Мать ребёнка: Тавизова (Салыкова) Ольга Борисовна

Израиль

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