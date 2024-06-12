Тавизов Атани
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Израиль
Эмиграция
Около 1989
Израиль
Откуда: Рига, Латвийская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
Около 1992
Израиль
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Тавизова (Тавизова) Кристина Атанесовна
Мать ребёнка: Тавизова (Салыкова) Ольга Борисовна
Израиль
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Тавизова (Тавизова) Валентина Атанесовна
Мать ребёнка: Тавизова (Салыкова) Ольга Борисовна
Израиль