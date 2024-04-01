Скрябин Григорий Казак Кр.Полуденной Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти08.12.1842
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скрябина) Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скрябина) Васса Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Скрябин Прохор Казак Ст. Атбасарской Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.12.1842