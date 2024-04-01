Скрябин Григорий Казак Кр.Полуденной Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Григорий Казак Кр.Полуденной Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

08.12.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Скрябин Василий Отставной, Пономарь Церкви Полудино, Крестьянин Ганькина Дмитриев

Мать: Скрябина (Сидорова) Мелания Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скрябина) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скрябина) Васса Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Скрябин Федор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Скрябин Прохор Казак Ст. Атбасарской Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.12.1842

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