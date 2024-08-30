Саламатова (Овсянникова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаламатова (Овсянникова) Евдокия Федоровна

Саламатова (Овсянникова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Балинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Овсянников Федор Иванович

Мать: не указана

Балинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.10.1883

Муж: Саламатов Михаил Яковлевич

C разрешения епархии. Жениху 17 лет 11 мес.
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Саламатова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич

Жуки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Саламатова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич

Жуки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1888

Сын: Саламатов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич

Жуки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Саламатов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич

Жуки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1890

Сын: Саламатов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич

Жуки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1895

Сын: Саламатов Михей Михайлович

Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич

Жуки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1895

Сын: Саламатов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич

Жуки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1898

Дочь: Саламатова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич

Жуки, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.