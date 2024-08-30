Саламатова (Овсянникова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Овсянников Федор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1883
C разрешения епархии. Жениху 17 лет 11 мес.
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Саламатова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Саламатова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
08.01.1888
Сын: Саламатов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Саламатов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Саламатов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
11.08.1895
Сын: Саламатов Михей Михайлович
Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
11.08.1895
Сын: Саламатов Максим Михайлович
Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
28.02.1898
Дочь: Саламатова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Саламатов Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно