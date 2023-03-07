Инфантьев Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Инфантьев Пётр Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Инфантьева Валентина Ильина
Мать ребёнка: Инфантьева Евпраксия Кирсановна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Инфантьева Евпраксия Кирсановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно