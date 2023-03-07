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Инфантьев Илья Петрович

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Место рождения

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Инфантьев Пётр Андреев

Мать: не указана

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Инфантьева Валентина Ильина

Мать ребёнка: Инфантьева Евпраксия Кирсановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Инфантьев Павел Ильин

Мать ребёнка: Инфантьева Евпраксия Кирсановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инфантьева Евпраксия Кирсановна

Смерть
Неизвестно
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