Никифорова Афимья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никифоров Никита Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Тихонович
Рождение ребёнка
29.01.1863
Сын: Никифоров Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Феодор Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Тихонович
Смерть
Неизвестно