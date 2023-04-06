Никифорова Афимья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Афимья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Никифоров Никита Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Тихонович

Рождение ребёнка
29.01.1863

Сын: Никифоров Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Феодор Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Тихонович

Смерть
Неизвестно
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