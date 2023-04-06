Никифоров Василий Тихонович
Место рожденияТорговище
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти11.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Никифоров Тихон Устинович
Мать: Настасья Прокопьевна
Торговище
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никифоров Никита Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
29.01.1863
Сын: Никифоров Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Афимья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Феодор Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Афимья Егоровна
Смерть
11.11.1901