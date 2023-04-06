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Никифоров Василий Тихонович

Место рождения

Торговище

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

11.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Никифоров Тихон Устинович

Мать: Настасья Прокопьевна

Торговище
Рождение ребёнка
1849

Сын: Никифоров Никита Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Афимья Егоровна

Рождение ребёнка
29.01.1863

Сын: Никифоров Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Афимья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Феодор Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Афимья Егоровна

Смерть
11.11.1901
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