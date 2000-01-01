Мешкова (Марфилова) Фёкла Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Марфилова) Фёкла Павлова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Марфилов Павел Дмитриев

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.10.1885 ст.

Муж: Мешков Ксенофонт Григорьев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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