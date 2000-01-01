Мешкова (Марфилова) Фёкла Павлова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1867
Отец: Марфилов Павел Дмитриев
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
20.10.1885 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно