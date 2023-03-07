Мокшанцева (Инчагова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокшанцева (Инчагова) Марина

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Инчаговъ Иванъ

Мать: Инчагова Агафья Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мокшанцевъ Никита

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мокшанцевъ Корнила

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Алексей

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