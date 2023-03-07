Мокшанцева (Инчагова) Марина
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Инчаговъ Иванъ
Мать: Инчагова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мокшанцевъ Никита
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мокшанцевъ Корнила
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Алексей